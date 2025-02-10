Elazığ'da güldüren kovalamaca: Sayaç okumaya gelen görevliyi horoz böyle kovaladı | Video 10.02.2025 | 14:15 Elazığ'da sayaç okumaya gelen görevliyi horoz kovaladı. Görevlinin uzun süre kaçması ve horozun peşini bırakmayışı, güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin sayacını okumak için gelen görevli horozun hışmına uğradı. Şahıs, horozun hücumu ile birlikte kaçmaya başlarken horoz ise vatandaşın peşini bırakmadı. Şahıs en sonunda anayolun karşısına geçerek kendisi kurtardı. Görenleri gülümseten o anlar, güvenlik kameraların yansıdı.