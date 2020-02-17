Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı | Video
Elazığ'da 6.8'lik depremde hasar gören apartman, kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi.Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan, bugün saat 14.42'de de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
00:22
01:54
Midesinde tümör çıkan piton yılanı ameliyat edildi | Video 17.02.2020 | 18:23
01:17
Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı | Video 17.02.2020 | 18:23
00:30
Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti | Video 17.02.2020 | 18:23
01:19
Yüksekova’da yoğun kar yağışı | Video 17.02.2020 | 18:23
02:54
Yayaya çarpan 81'lik sürücüden ilginç savunma | Video 17.02.2020 | 18:23
31:59
02:26
Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı | Video 17.02.2020 | 15:16
01:33
07:23
05:04
Tsk'dan idlib'de çelik hat! İdlib bölgesi ve sınırda son durum ne 17.02.2020 | 12:18
07:58
Dünyanın en ilginç 10 yeri 17.02.2020 | 12:16
07:23
04:03
18 yıllık öğretmen, öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor | Video 17.02.2020 | 12:05
03:27
Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı... O anlar kamerada | Video 17.02.2020 | 11:44
02:39
Kartal'da denizde 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu | Video 17.02.2020 | 09:58
01:17
E-5’te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 17.02.2020 | 09:43
00:51