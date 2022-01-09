Elazığ’da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı | Video

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Bosna Hersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.