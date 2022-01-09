Elazığ’da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı | Video

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Elazığ’da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.
Kaza, merkeze bağlı Bosna Hersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.