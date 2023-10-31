Elazığ'da ilginç olay: Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu | Video 31.10.2023 | 09:38 Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde balığa giden bir şahıs, suya düşen telefonu için dalgıç tuttu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Keban Baraj Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balığa giden bir şahıs telefonunu suya düşürdü. Telefonunu kurtarmak isteyen şahıs, dalgıç tuttu. Bölgeye gelen dalgıç, 2 saatlik arama sonucunda telefonu 14 metre derinlikte bularak sahibine teslim etti.Telefonuna kavuşan ve halen çalıştığını gören balıkçı büyük mutluluk yaşadı.