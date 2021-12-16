Elazığ'da iş yerinden kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video

Elazığ'da bir iş yerinden bakır kablo çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Bakır kablolar ise sahibine teslim edildi.

Elazığ'da bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler, takip sırasında bulundukları araca operasyon yapılarak yakalandı. Şüpheliler çıkarıltıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilirken çalınan bakır kablolar sahibine teslim edildi.