Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
04:21
Çatalca'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video 16.12.2021 | 12:50
01:39
Şişli'de kaldırıma çarpan motokurye havada taklalar attı | Video 16.12.2021 | 12:54
00:17
Elazığ'da iş yerinden kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 16.12.2021 | 12:39
01:32
03:05
02:09
Sahte içki imalathane ve depolarına şok baskın! | Video 16.12.2021 | 12:00
02:36
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı başladı! Çatalca beyaza büründü 16.12.2021 | 12:02
01:00
Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü 16.12.2021 | 11:51
02:15
Evi kenevir bahçesine çevirmiş! | Video 16.12.2021 | 11:47
07:01
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi | Video 16.12.2021 | 11:19
05:08
00:27
Pınar Altuğ spor yaptığı anları paylaştı, takipçileri hayran kaldı | Video 16.12.2021 | 11:25
05:30
02:09
01:50
Afyonkarahisar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü | Video 16.12.2021 | 10:25
03:30
17:52
10:14
03:07
Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat! Cezası 11 bin TL | Video 16.12.2021 | 10:02
Elazığ'da bir iş yerinden bakır kablo çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Bakır kablolar ise sahibine teslim edildi.
Elazığ'da bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler, takip sırasında bulundukları araca operasyon yapılarak yakalandı. Şüpheliler çıkarıltıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilirken çalınan bakır kablolar sahibine teslim edildi.