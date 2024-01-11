Video Yaşam Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video
Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video

Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video

11.01.2024 | 11:20

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda başta 2 kilo 600 gram esrar olmak üzere metamfetamin ve skunk ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda K.T., R.A. ve A.T.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce üç farklı adrese operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve 650 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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