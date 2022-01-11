Video Yaşam Elazığ’da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı | Video
Elazığ’da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı | Video

Elazığ’da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı | Video

11.01.2022 | 15:56

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Elazığ’da kablo çalarken inşaat bekçisi tarafından fark edilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bir binadan kablo çalan 3 şüpheli inşaat bekçisinin görmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kabloları çalan Y.I. (33), M.Ç. (28) ve İ.D.'yi (33) tespit etti. Şüpheliler ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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