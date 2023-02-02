Elazığ’da kaçak sigara operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 02.02.2023 | 15:28 Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keban ilçesinde kaçak tütün ve bandrolsüz sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısların iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 72 bin 400 dolu makaron, 8 bin 020 adet boş sigara paketi, 12 kilo tütün, 1 adet sigara dolum makinesi, 3 adet hava kurutma makinesi, 2 adet kompresör ele geçirildi.