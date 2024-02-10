Elazığ’da Kafes 37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı | Video
Elazığ’da polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 20’si tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 20'si tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
Elazığ’da Kafes 37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı | Video 10.02.2024 | 09:25
05:08
06:05
Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.02.2024 | 09:11
00:05
00:41
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video 09.02.2024 | 16:59
05:32
Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video 09.02.2024 | 16:43
00:23
Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 09.02.2024 | 16:21
01:50
02:45
Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale | Video 09.02.2024 | 15:39
00:47
03:17
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi | Video 09.02.2024 | 15:39
01:39
AVM'de ünlü kuyumcuya akılalmaz soygun! Çatıdan girdiler | Video 09.02.2024 | 15:39
00:41
00:19
04:39
03:17
01:08
00:31
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video 09.02.2024 | 14:43
01:44
Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası'na kaçarken yakaladı | Video 09.02.2024 | 14:10
02:38
Kağıthane'de Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.02.2024 | 14:10