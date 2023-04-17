Video Yaşam Elazığ’da kayıp kuzenler olayında yeni gelişme: Kaçan kız öldüresiye darp edildi | Video
Elazığ’da kayıp kuzenler olayında yeni gelişme: Kaçan kız öldüresiye darp edildi | Video

Elazığ’da kayıp kuzenler olayında yeni gelişme: Kaçan kız öldüresiye darp edildi | Video

17.04.2023 | 13:33

Elazığ’da kaçtığı adamdan yaklaşık 4 aydır haber alınamayan kadının, önceki gün akrabaları tarafından darp edildiği iddia edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, ocak ayında 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırdı. İkili daha sonra evlendi. İddiaya göre, olayın ardından Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşandı. Yaşanan gerginliklerin ardından Mustafa Yılmaz ile kuzeni Onur Yılmaz ocak ayının son günlerinde ortadan kayboldu. Kuzenlerin kaybolmasının ardından polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı, 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
Kayıp kuzenler aradan geçen 4 aya rağmen bulunmazken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Yılmaz'la kaçarak evlenen N.N.Y., önceki gün kuzeni tarafından arandığını ve "Köydeki eve gel sana kocanın yerini söyleyeceğim" dediğini iddia etti. N.N.Y. hastane odasından yaptığı açıklamada, "Sevdiğim adamla kaçarak evlendim. Daha sonra sevdiğim adam ailem tarafından kaçırıldı. Müge Anlı'ya başvurdum. Ortada ne bir ceset var ne de bir şey. Kocamı kaçıran kuzenim O.Y., beni aradı ve 'Köydeki eve gel sana kocanın yerini söyleyeceğim' dedi. Ben de o eve gittim. Ama meğerse bu da bir planmış. Beni tuzağa çektiklerini bile bile gittim o eve. Ardından kuzenim C.Y. ve H.Y. tarafından darp edildim daha doğrusu öldürülmeye çalışıldım. C.Y. kafama silahı dayadı. Onlara ben polise haber verdim dedim. Onu deyince onlar da karşı hamle olarak kendileri de polisi aradı. Oturduğum evi yakmaya çalıştılar. Ben yapmışım gibi göstermeye çalıştılar. 3 kişi beni bu hale soktu. Şu an hala tehdit mesajları alıyorum. C.Y. ve eşi hala firar. O.Y., bana 'Baban her şeyi biliyor' dedi, 'Sıkıyorsa babanı konuştur' diyor. Onların amacı Mustafa'yı ortaya çıkarmamak" iddiasında bulundu.

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