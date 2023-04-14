Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi | Video

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş tarafından kış uykusundan uyandıkları tahmin edilen boz 4 tane yavru ayı görüntülendi. Görüntülerde bozayıların bir birlerini takip ettiklerini görülürken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.Bozayıların ilerlemesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.