Video Yaşam Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi | Video
Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi | Video

Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi | Video

14.04.2023 | 13:24

Elazığ’ın Palu ilçesinde kış uykusundan uyanan 4 bozayı kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş tarafından kış uykusundan uyandıkları tahmin edilen boz 4 tane yavru ayı görüntülendi. Görüntülerde bozayıların bir birlerini takip ettiklerini görülürken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Bozayıların ilerlemesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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