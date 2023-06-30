Video Yaşam Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı | Video
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı | Video

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı | Video

30.06.2023 | 08:46

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparken kazada araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

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Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki otomobil sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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