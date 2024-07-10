Video Yaşam Elazığ’da korku dolu anlar: Küçük çocuk cama çıkınca vatandaşlar aşağıda çarşaf açtı | Video
Elazığ’da korku dolu anlar: Küçük çocuk cama çıkınca vatandaşlar aşağıda çarşaf açtı | Video

Elazığ’da korku dolu anlar: Küçük çocuk cama çıkınca vatandaşlar aşağıda çarşaf açtı | Video

10.07.2024 | 12:54

Elazığ’da 4 yaşında bir çocuğun, oturduğu evin camından dışarı çıkarak pencere kenarında yürümeye başlaması vatandaşları harekete geçirdi. Küçük çocuğu içerisi girmesi için ikna etmeye çalışan vatandaşlar, pencerenin altına çarşaf açarak tedbir aldı.

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Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 4 yaşındaki küçük çocuk, evin penceresinden dışarı çıktı. Pencere kenarında adımlar atan küçük çocuğu gören vatandaşların bir kısmı çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalışırken bazı esnaflarda pencerenin altına çarşaf açarak düşmemesi için tedbir aldı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ailesinin fark etmesi ile çocuk içeri alındı.
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