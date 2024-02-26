Video Yaşam Elazığ’da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında | Video
Elazığ’da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında | Video

Elazığ’da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında | Video

26.02.2024 | 12:31

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik'e ait krom madeninde yerin bin 400 metre altında göçük meydana geldi. 3 işçi göçük altından kurtarılırken 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Olay sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Kayaönü köyünde saat 10.04'te özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 işçi göçük altında kalmış olup yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir'' denildi.

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