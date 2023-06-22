Elazığ’da makas atan sürücü kamerada | Video 22.06.2023 | 09:40 Elazığ’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkeze bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı itfaiye kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.