Elazığ’da makas atan sürücü kamerada | Video
Elazığ’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
00:51
00:20
Elazığ’da makas atan sürücü kamerada | Video 22.06.2023 | 09:40
00:49
01:24
02:27
Yüksekovalı dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi | Video 22.06.2023 | 08:57
01:18
Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.06.2023 | 08:58
01:03
Ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı adam yaralandı | Video 22.06.2023 | 08:55
02:29
00:16
Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası | Video 22.06.2023 | 08:49
03:53
Yüksekova’da mest eden "hilal" görüntüsü | Video 22.06.2023 | 00:45
04:31
Malatya'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video 21.06.2023 | 22:57
00:13
Bunu yapan insan olamaz! Kediye ağda bantları yapıştırdılar | Video 21.06.2023 | 16:19
00:08
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt'ta yakalandı | Video 21.06.2023 | 16:15
02:37
00:33
Hırsızlık suçundan aranan 3 kadın yakalandı! | Video 21.06.2023 | 15:38
01:20
00:18
Batman’da 246 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 21.06.2023 | 15:37
04:40