Video Yaşam Elazığ’da ‘mamun’ operasyonu: 8 gözaltı | Video
Elazığ’da ‘mamun’ operasyonu: 8 gözaltı | Video

Elazığ’da ‘mamun’ operasyonu: 8 gözaltı | Video

23.12.2023 | 11:09

Elazığ’a İl Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği kapsamlı genel asayiş uygulamasında 4 farklı olayın faili 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, araç kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi olaylarını aydınlatmak ve suça azmettiren, iştirak ve yardım eylem birlikteliği ile hareket eden şüpheli şahıs ile suç unsurlarının yakalanmasına yönelik Mamun operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde ve geçmiş tarihlerde yapılan uygulamalarda toplam 17 defa ruhsatsız tabanca ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslarda, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araç aramalarında yapılan çalışmada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek, 1 adet kılıç ve 2 adet kesici alet, 1 adet dolu kartuş, 7 parça halinde 34,6 gram taş kokain, 2 parça halinde 2,79 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 6 adet amonyak çözeltisi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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