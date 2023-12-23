Elazığ’da ‘mamun’ operasyonu: 8 gözaltı | Video
Elazığ’a İl Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği kapsamlı genel asayiş uygulamasında 4 farklı olayın faili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şahıslarda, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araç aramalarında yapılan çalışmada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek, 1 adet kılıç ve 2 adet kesici alet, 1 adet dolu kartuş, 7 parça halinde 34,6 gram taş kokain, 2 parça halinde 2,79 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 6 adet amonyak çözeltisi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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