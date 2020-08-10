Elazığ’da meydana gelen hortum kamerada | Video
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Elazığ’ın Baskil ilçesinde kısa süreli hortum etkili oldu.
Alınan bilgiye göre Baskil ilçe merkezinde bulunan bir arazi de hortum oluştu. Meydana gelen metrelerce uzunluktaki hortum bir süre devam etti ardından binaya vurmasıyla gözden kayboldu. Hortum, çevre de bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.