Elazığ’da otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı | Video 27.07.2023 | 14:30 Elazığ’da virajı alamayan kadın sürücü, otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kadın sürücü, otomobili ile bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.