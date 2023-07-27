Video Yaşam Elazığ’da otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı | Video
Elazığ’da otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı | Video

Elazığ’da otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı | Video

27.07.2023 | 14:30

Elazığ’da virajı alamayan kadın sürücü, otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kadın sürücü, otomobili ile bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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