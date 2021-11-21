Elazığ'da otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağacı devirdi. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çaptı. Kazada, aydınlatma direği ve ağaç devrilirken sürücü ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.