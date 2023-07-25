Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Elazığ’da dün motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Murat'ın, Asri Mezarlığına defin edileceği öğrenildi.
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