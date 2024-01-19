Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 19.01.2024 | 11:57 -Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, A.B. idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.