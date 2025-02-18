Video Yaşam Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video
Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video

Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video

18.02.2025 | 10:23

Elazığ’ın dönüş yaparken kontrolünü kaybeden bir sürücü, manav tezgahına çarparak meyve kasalarını devirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Elazığ'ın Şıra Meydanı'nda meydana gelen kazada, bir sürücü dönüş yaparken kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki bir manav tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle manava ait meyve kasaları devrildi ve meyveler yere saçıldı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video 00:29
Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video 18.02.2025 | 10:23
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video 00:39
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video 18.02.2025 | 10:22
Gaziantep’te 3 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:45
Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 18.02.2025 | 10:22
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video 00:39
Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video 18.02.2025 | 10:22
FETÖ üyeliğinden aranan eski müdür kurutmalıktaki çamaşırların arasında yakalandı | Video 00:22
FETÖ üyeliğinden aranan eski müdür kurutmalıktaki çamaşırların arasında yakalandı | Video 18.02.2025 | 09:48
Büyükçekmece Güzelce E-5’te tır kazası kamerada | Video 00:51
Büyükçekmece Güzelce E-5’te tır kazası kamerada | Video 18.02.2025 | 09:47
Mersin’de 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:03
Mersin'de 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 18.02.2025 | 09:29
Mersin’de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne 138 bin TL ceza kesildi | Video 00:29
Mersin'de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne 138 bin TL ceza kesildi | Video 18.02.2025 | 09:25
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İETT otobüsü arızası | Video 00:44
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası | Video 18.02.2025 | 08:47
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı | Video 11:20
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı | Video 18.02.2025 | 08:47
Gaziantep’te tanımlanamayan cisim iddiası uçuşları durdurdu | Video 00:13
Gaziantep'te tanımlanamayan cisim iddiası uçuşları durdurdu | Video 18.02.2025 | 08:47
Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saat sonra kontrol altına alındı | Video 09:46
Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saat sonra kontrol altına alındı | Video 18.02.2025 | 08:39
Eski nişanlısını öldürüp intihar etti | Video 04:52
Eski nişanlısını öldürüp intihar etti | Video 18.02.2025 | 08:38
Düzce’de patpat takla attı: 1 ölü | Video 00:26
Düzce'de patpat takla attı: 1 ölü | Video 18.02.2025 | 08:38
Yayla dönüşü kar yağışına yakalanıp araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı | Video 01:40
Yayla dönüşü kar yağışına yakalanıp araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı | Video 18.02.2025 | 08:38
Ankara’da sendika başkanı, şube sekreterini öldürüp intihar etti | Video 03:25
Ankara'da sendika başkanı, şube sekreterini öldürüp intihar etti | Video 17.02.2025 | 16:39
Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar etti | Video 05:32
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar etti | Video 17.02.2025 | 16:18
BAGFAŞ’a 1.3 milyon TL ceza: Çevreyi kirletmeye devam ediyor | Video 02:53
BAGFAŞ'a 1.3 milyon TL ceza: Çevreyi kirletmeye devam ediyor | Video 17.02.2025 | 15:10
Cinayet öncesi taraflar arasındaki tartışma cep telefonu kamerasında | Video 00:22
Cinayet öncesi taraflar arasındaki tartışma cep telefonu kamerasında | Video 17.02.2025 | 14:15
Beylikdüzü’nde site toplantısında dehşet anları kamerada | Video 01:16
Beylikdüzü'nde site toplantısında dehşet anları kamerada | Video 17.02.2025 | 13:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA