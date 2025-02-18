Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video 18.02.2025 | 10:23 Elazığ’ın dönüş yaparken kontrolünü kaybeden bir sürücü, manav tezgahına çarparak meyve kasalarını devirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'ın Şıra Meydanı'nda meydana gelen kazada, bir sürücü dönüş yaparken kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki bir manav tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle manava ait meyve kasaları devrildi ve meyveler yere saçıldı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.