Video Yaşam Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı | Video
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

02.11.2023 | 09:04

Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce alt geçidin duvarlarına ardından refüje çarparak takla attı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boksör lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video 01:56
"Boksör" lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video 02.11.2023 | 09:57
Evden 60 gram altın çalan apartman görevlisi yakalandı | Video 01:33
Evden 60 gram altın çalan apartman görevlisi yakalandı | Video 02.11.2023 | 09:57
Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video 02:25
Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video 02.11.2023 | 09:57
Sattıkları otomobili yedek anahtarıyla çaldılar | Video 00:46
Sattıkları otomobili yedek anahtarıyla çaldılar | Video 02.11.2023 | 09:43
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 00:30
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı | Video 02.11.2023 | 09:37
İstanbul’da PKK’nın Suriye koluna operasyon: 11 gözaltı | Video 01:00
İstanbul’da PKK’nın Suriye koluna operasyon: 11 gözaltı | Video 02.11.2023 | 09:16
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 01:21
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 02.11.2023 | 09:04
Hastane yolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 03:51
Hastane yolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 02.11.2023 | 09:03
Kadıköy’de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi | Video 06:08
Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi | Video 02.11.2023 | 08:51
Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video 00:14
Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video 02.11.2023 | 08:50
Silivri’de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı 01:04
Silivri’de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı 01.11.2023 | 21:33
Kaza anı kamerada: Sürücü yayanın üzerine böyle düştü 00:34
Kaza anı kamerada: Sürücü yayanın üzerine böyle düştü 01.11.2023 | 17:51
Kayseri’de midibüs devrildi: 15 yaralı | Video 00:26
Kayseri'de midibüs devrildi: 15 yaralı | Video 01.11.2023 | 16:47
Gözüne biber gazı sıkılan çocuk: “Bana ’Trabzonsporlu musun?’ deyip biber gazı sıktı” | Video 04:51
Gözüne biber gazı sıkılan çocuk: “Bana 'Trabzonsporlu musun?' deyip biber gazı sıktı” | Video 01.11.2023 | 16:15
Akaryakıt istasyonunda akrabasının bıçaklı saldırısına uğrayan adam yaralandı | Video 01:27
Akaryakıt istasyonunda akrabasının bıçaklı saldırısına uğrayan adam yaralandı | Video 01.11.2023 | 15:41
Galerici iş yerinin önünde öldürüldü! O anlar kamerada | Video 02:51
Galerici iş yerinin önünde öldürüldü! O anlar kamerada | Video 01.11.2023 | 15:07
TEM’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01:24
TEM'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01.11.2023 | 15:06
Yalova’da eş zamanlı kaçak alkol operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:49
Yalova’da eş zamanlı kaçak alkol operasyonu: 5 gözaltı | Video 01.11.2023 | 14:52
Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü | Video 01:42
Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü | Video 01.11.2023 | 14:27
Konya’da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 00:16
Konya'da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 01.11.2023 | 14:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA