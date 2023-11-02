Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce alt geçidin duvarlarına ardından refüje çarparak takla attı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.