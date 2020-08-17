Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı | Video
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Elazığ’da otomobilin takla attığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza,merkeze bağlı Güzelyalı Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 23 HH 994 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.