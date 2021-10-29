Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı

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ELAZIĞ'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Park halindeki 23 M 0205 plakalı minibüsün motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.