Elazığ’da sahte para operasyonu: 3 tutuklama | Video
Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, H.Y ve A.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 mm tabanca, 7.65 mm çapında 3 adet fişek, farklı yerlere saklanmış 4 bin lira sahte olduğu değerlendirilen 40 adet 100 TL'lik banknot para, 8 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli dönemlerden kalmış sikke ve tuğra ele geçirildi.
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