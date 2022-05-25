Elazığ'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı | Video

Elazığ'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, zincir market ve benzin istasyonlarındaki çalışanlara sahte para veren şüphelilere yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler S.A. (31) ve F.U. (28) yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 78 bin lira, 3 bin 200 euro, 20 dolar, 20 Kazak birimi, 1 Romanya birimi, 8 senet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Parada sahtecilik suçu kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.