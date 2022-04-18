Elazığ’da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama | Video

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Elazığ’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli de tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.