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Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video

Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video

23.10.2023 | 11:18

Elazığ’da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ruhsatsız 37 adet tabanca ve 15 adet tüfek ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada ruhsatsız tabanca ve kaçak atölyede kuru sıkıdan çevirme tabanca imal ederek satan şahıslar hakkında yürütülen soruşturmada birbiriyle bağlantılı 9 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 9 adet ruhsatsız tüfek, 26 adet aynı seri numaralı kayıt dışı kurusıkı tabanca, 612 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 47 adet pompalı tüfeğe ait dolu kartuş, 1 adet Kalaşnikof fişeği, 10 adet boş kovan, 87 adet tabanca şarjörü, 4 adet tüfek şarjörü, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 114 adet tabanca ve şarjör yapımında kullanılan (tetik, tabanca gövdesi, sürgü, namlu vb.) tertibat, 121 adet namlu ve tabanca açılımında kullanılan alet, 1 adet kesici alet, 1 adet saksı içerisinde ekili ot esrar, 5 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A., G.C. ve B.Y. 'silah ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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