Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı | video

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Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.