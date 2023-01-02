Elazığ’da sis ve şehir ışıklarının görsel şöleni | Video

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Elazığ kent geneli sis denizinde kaybolurken, sisin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu.