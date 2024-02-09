Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Elazığ’da polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde, haksız kazanç elde etmek için ateşli silah kullanmak suretiyle Elazığ genelinde nüfuz oluşturma eğilimindeki örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, birbirleriyle bağlantılı 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip süresince ve operasyon tarihinde 11 adet ruhsatsız tabanca,13 adet şarjör ve tabancalara ait 67 adet fişek, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 adet kartuş, 19,77 gram kokain maddesi, 58 adet sentetik ecza maddesi, 13 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, örgüt tarafından gerçekleştirilmek üzere verilen talimata istinaden çok sayıda eylem hazırlığının önlendiği bildirildi.
Gözaltında bulunan 35 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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