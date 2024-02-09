Video Yaşam Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

09.02.2024 | 13:27

Elazığ’da polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede örgüt elebaşılığını cezaevinde bulunan Ömer Faruk Bulut isimli şahsın yaptığı suç örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, uzun süredir takibi yapılan şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarına karıştığı tespit edildi.

Şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde, haksız kazanç elde etmek için ateşli silah kullanmak suretiyle Elazığ genelinde nüfuz oluşturma eğilimindeki örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, birbirleriyle bağlantılı 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip süresince ve operasyon tarihinde 11 adet ruhsatsız tabanca,13 adet şarjör ve tabancalara ait 67 adet fişek, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 adet kartuş, 19,77 gram kokain maddesi, 58 adet sentetik ecza maddesi, 13 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, örgüt tarafından gerçekleştirilmek üzere verilen talimata istinaden çok sayıda eylem hazırlığının önlendiği bildirildi.
Gözaltında bulunan 35 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:09
Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09.02.2024 | 13:27
Öldürülen Ramazan Pişkin’in avukatından açıklama | Video 06:01
Öldürülen Ramazan Pişkin’in avukatından açıklama | Video 09.02.2024 | 13:08
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis | Video 08:45
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis | Video 09.02.2024 | 13:04
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi dur dedi | Video 01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 12:21
Pazarcı esnafı ile vatandaş yumruklu sopalı kavga kamerada | Video 00:34
Pazarcı esnafı ile vatandaş yumruklu sopalı kavga kamerada | Video 09.02.2024 | 12:21
3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı | Video 01:32
3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı | Video 09.02.2024 | 12:21
9 yaşındaki Harun’un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video 06:37
9 yaşındaki Harun'un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video 09.02.2024 | 12:22
Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı | Video 00:35
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:56
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 00:40
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:54
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi dur dedi | Video 01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 11:51
23 yaşındaki gencin öldüğü yol verme kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:00
23 yaşındaki gencin öldüğü yol verme kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09.02.2024 | 11:46
Eyüp Maytalman’ın hayatını kaybettiği metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı! | Video 00:20
Eyüp Maytalman'ın hayatını kaybettiği metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı! | Video 09.02.2024 | 11:31
Küçük çocuk oyuncak kamyonuna kum doldurmasını istedi, kepçe operatörü isteğini geri çevirmedi | Video 00:54
Küçük çocuk oyuncak kamyonuna kum doldurmasını istedi, kepçe operatörü isteğini geri çevirmedi | Video 09.02.2024 | 11:16
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Kolon kesildi diyerek tahliyesini istedi | Video 07:26
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi "Kolon kesildi" diyerek tahliyesini istedi | Video 09.02.2024 | 10:28
Rize’de binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 00:54
Rize’de binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 09.02.2024 | 11:12
Mersin’de, FETÖ’den 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı | Video 01:24
Mersin'de, FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı | Video 09.02.2024 | 11:05
Amasya’da motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video 01:50
Amasya'da motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video 09.02.2024 | 11:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 04:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 09.02.2024 | 11:03
Adana’da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 01:01
Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 09.02.2024 | 10:50
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 01:23
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 09.02.2024 | 10:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA