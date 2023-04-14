Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 08:40 Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Güney Çevre Yolu AFAD kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki tır ile N.Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.