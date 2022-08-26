Video Yaşam Elazığ'da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video
Elazığ'da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video

Elazığ'da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video

26.08.2022 | 11:14

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Elazığ’da yaklaşık bir yıl önce tıraş makinesinin yere düşmesi nedeni ile başlayan olaylar silsilesi sürüyor. Bir yıl önce amca yeğen arasında çıkan kavgada kırılan tıraş makinesinin ücretinin tahsili nedeni ile süren kavgada kayınbiraderi, eniştesi ile kardeşine pala ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Tekeş'in berberde çıraklık yapan oğlu ile kardeşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında yere düşen tıraş makinesi kırıldı. Ardından berber dükkanı sahibi A.V., eniştesi Tekeş'ten kırılan tıraş makinesinin parasını istedi. Burada çıkan tıraş makinesi anlaşmazlığı iki aile arasında süren 1 yıllık kavgaya sebep oldu. 1 yıl içerisinde yaşanan 3'üncü olayda, Tekeş ve kardeşi evlerinin önünde Tekeş'in kayınbiraderi tarafından pala ile saldırıya uğradı. Tekeş, kafası, elleri ve sırtından kardeşi ise bacağından yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıslar, adli mercilerce serbest bırakıldı. İlk olayın mahkemesi sürerken ikinci olayın yaşandığını aktaran Tekeş, şahısların ceza almasını istedi.

Olayların çıkış sebebini anlatan Mustafa Tekeş, "Oğlum berberde dayısının yanında çalışıyor. Kardeşim tıraş olmaya gitmişti. Orada amca yeğen arasında bir kavga olmuş ve tıraş makinesi yere düşmüş. Bunun parasını bizden istediler. Onlar 250 lira istedi. Makineyi al, fişini kes getir, paranı veriyim dedim. Bu 250'den bin 250 liraya kadar çıktı. Ben bunu yine kabul ettim. Bunlar bu parayı alma bahanesi ile kardeşimim evine girmeye çalıştı. Kardeşim kendini savunma amaçlı oğlum ile dayısını orada yaralıyor. Aradan bir sene sonra geldiler beni ve kardeşimi kapımın önünde darp ettiler. Kesici alet pala ile kafama, sırtıma, elime vurdular. Kardeşimin de bacağına vurdular. Kardeşim 17 dikiş yedi. Ben kafamdan 4 dikiş, parmaklarımdan 7 dikiş yedim. Huzurumuz kalmadı. Böyle giderse evi alıp buradan götürmek zorundayım. Biz şikayetçiyiz. Artık bıktık ve usandık. Doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım. Bunların ceza almasını istiyorum. İlk olayın mahkemesi sürerken bu ikinci olayı yaptılar. Geldiler bizi darp ettiler. Büyük ihtimal adli tatil diye savcılık serbest bırakıyor. Yoksa anlamıyorum" dedi.

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