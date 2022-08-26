Elazığ'da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video
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Elazığ’da yaklaşık bir yıl önce tıraş makinesinin yere düşmesi nedeni ile başlayan olaylar silsilesi sürüyor. Bir yıl önce amca yeğen arasında çıkan kavgada kırılan tıraş makinesinin ücretinin tahsili nedeni ile süren kavgada kayınbiraderi, eniştesi ile kardeşine pala ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayların çıkış sebebini anlatan Mustafa Tekeş, "Oğlum berberde dayısının yanında çalışıyor. Kardeşim tıraş olmaya gitmişti. Orada amca yeğen arasında bir kavga olmuş ve tıraş makinesi yere düşmüş. Bunun parasını bizden istediler. Onlar 250 lira istedi. Makineyi al, fişini kes getir, paranı veriyim dedim. Bu 250'den bin 250 liraya kadar çıktı. Ben bunu yine kabul ettim. Bunlar bu parayı alma bahanesi ile kardeşimim evine girmeye çalıştı. Kardeşim kendini savunma amaçlı oğlum ile dayısını orada yaralıyor. Aradan bir sene sonra geldiler beni ve kardeşimi kapımın önünde darp ettiler. Kesici alet pala ile kafama, sırtıma, elime vurdular. Kardeşimin de bacağına vurdular. Kardeşim 17 dikiş yedi. Ben kafamdan 4 dikiş, parmaklarımdan 7 dikiş yedim. Huzurumuz kalmadı. Böyle giderse evi alıp buradan götürmek zorundayım. Biz şikayetçiyiz. Artık bıktık ve usandık. Doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım. Bunların ceza almasını istiyorum. İlk olayın mahkemesi sürerken bu ikinci olayı yaptılar. Geldiler bizi darp ettiler. Büyük ihtimal adli tatil diye savcılık serbest bırakıyor. Yoksa anlamıyorum" dedi.