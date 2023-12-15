Elazığ’da toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi | Video
Elazığ’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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