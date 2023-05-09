Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı | Video

Kaza, merkez Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.