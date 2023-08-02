Elazığ’da trafo bomba gibi patladı, otluk alan alev aldı | Video
Elazığ’da bir trafo bomba gibi patladı. Patlama sonrası oluşan kıvılcımlar nedeni ile otluk alan ile ağaçlar alev aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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