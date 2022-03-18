Elazığ'da tren tıra çarptı! Sürücü canını zor kurtardı | Video

Elazığ'da yük treni, hemzemin geçitte tıra çarptı. Sürücü treni fark ederek araçtan atlayıp kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Tır sürücüsü, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin geldiğini fark etti.

Sürücü tırdan atlayıp canını kurtarırken, yük treni çarptığı tırı 100 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tırdan atlayan sürücü, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Ekipler ise kaza yerinde inceleme yaptı.