Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı | Video

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Karadeniz turundan dönen minibüs, Elazığ’da şarampole uçtu. Kazada minibüs içerisinde bulunan 20 kişi yaralandı.
Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.