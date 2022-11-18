Video Yaşam Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı | Video
Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı | Video

Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı | Video

18.11.2022 | 09:41

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Karadeniz turundan dönen minibüs, Elazığ’da şarampole uçtu. Kazada minibüs içerisinde bulunan 20 kişi yaralandı.

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Kaza, Elazığ - Malatya karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, Karadeniz turundan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4'ü Malatya'ya 16'sı ise Elazığ'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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