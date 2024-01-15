Elazığ’da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, konteyner yüklü tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenerek zulalanmış 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan araç, tır ve konteynerlere el konularak yediemin otoparkına çekildi.
Operasyonda 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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