Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok! 3 gözaltı | Video

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Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, toplamda 3 kilo 731 gram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli görülen iki araç, polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda araçlar durdurularak içerisindeki E.A., (21), B.O. (22) ve M.D. (29) yakalanarak gözaltına alındı.
Kovalamaca sırasında şahısların araçtan attıkları iki paket içerisinden 3 kilo 365 gram kubar esrar maddesi ile 366 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.