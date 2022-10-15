Video Yaşam Elazığ’da vahşet! Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı | Video
Elazığ’da vahşet! Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı | Video

Elazığ’da vahşet! Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı | Video

15.10.2022 | 09:24

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Elazığ’da bir kişi, iddiaya göre arkadaşı olduğu kadını işkence edip öldürdükten sonra cesedi yol kenarında bulunan çöp toplama merkezi yakınına attı. Zanlı ve yardım ettiği belirlenen bir kişi daha Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ'da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti. Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİNİ ARACIN BAGAJINA KOYUP YOL KENARINA ATMIŞLAR
Edinilen bilgilere göre, talihsiz kadının cansız bedeni aracın bagajına alınıp daha sonra Sarıçubuk köyü mevkiinde çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığı öğrenildi.
Evine düzenlenen operasyonlar yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan Ö.D. ve N.Ü. jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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