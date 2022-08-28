Video Yaşam Elazığ'da vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüler | Video
Elazığ'da vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüler | Video

Elazığ'da vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüler | Video

28.08.2022 | 13:05

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Elazığ'da Belçika Kurdu cinsi köpek, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Elazığ'ın merkez Hicret Protokol yolu mevkiinde iç dekorasyon işi ile uğraşan Ayhan Gülen ve yeğeni Onur Ayaz tarafından iş yerlerinin güvenliği sağlamak için besledikleri ve 'Mex' ismini verdikleri Belçika Kurdu cinsi köpek bahçesindeyken iddiaya göre hırsızlık maksadıyla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce akşam saatlerinde 7 yerinden bıçaklandı. Onur Ayaz sabah saatlerinde bahçesinde yaralı halde bulduğu köpeğini Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tedavi sonucu 20 dikiş atılan köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililere seslenen Ayaz yapılan bu vahşetin sorumlularının bulunmasını istedi.

Köpeğin sahiplerinden Onur Ayaz, "Bahçemiz de Belçika Kurdu ve bir tane de kangal köpeğimiz bulunmaktadır. Bu köpekler güvenliği sağlamak için buradalar. Geçen salı günü kötü bir durumla sabaha uyandık. Sabaha karşı geldiğimiz zaman köpeğimizi yerde yaralı bir halde bulduk. Aldığı büyük bıçak darbeleriyle ağır bir şekilde yaralanmıştı. Tabi o heyecanlan veterinere kaldırdık. Veterinerde 20 dikiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen köpeğimiz kurtarılamadı. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Bahçemizin güvenliğini sağlıyordu. Köpeğimizin hiçbir sorunu yoktu. Tahminlerimize göre buraya gelen kişi her kimse hırsızlık için gelmiş. Hırsızlığı da yapamadığı için o an köpeğin saldırısına uğramış. Köpeğin manevi ve maddi değeri yüksekti bizim için hem de emanetti. Bu yüzden o kadar üstüne düşüyoruz ve gerçekten çok üzüldük. En yakın dostumuz hayatını kaybetseydi bu kadar üzülmezdik. Köpeğimizle bir arkadaş gibiydik. Oynuyorduk, gezerdik ve çok güzel bir köpekti. Yetkililerimizden ricamız bunu yapan kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

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