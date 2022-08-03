Elazığ'da varil içerisinde kenevir ele geçirildi | Video

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evin bahçesinde ve varile zulalanmış 36 kök kenevir ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Palu ilçesinde kenevir ekimi yapıldığının bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçildi.

Tespit edilen adrese yapılan operasyonda evin bahçesinde ve bodrum katında varil içerisine zulalanmıs 36 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu maddeler imha edildi.