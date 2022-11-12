Video Yaşam Elazığ’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video
Elazığ’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video

Elazığ’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video

12.11.2022 | 11:47

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Elazığ’da yoğun sis etkili olurken, belirli bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

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Hava sıcaklığındaki değişim nedeniyle Elazığ'da sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Güney Çevre Yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafik tabelalarını görmekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını azaltarak seyretti.

Kaza, Elazığ Malatya kara yolu Hankendi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sisin etkili olduğu bölgede H.T. idaresindeki cip ile H.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

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