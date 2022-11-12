Elazığ’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video

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Elazığ’da yoğun sis etkili olurken, belirli bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ Malatya kara yolu Hankendi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sisin etkili olduğu bölgede H.T. idaresindeki cip ile H.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.
Jandarma ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.