Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı | Video
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Elazığ’da ismi öğrenilemeyen bir vatandaş sokak kenarında yuva yapan karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı.