Elazığ'da zehir tacirlerine 1 haftada 16 operasyon! | Video

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Elazığ'da jandarma bir haftada 16 operasyon yapıp 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada 16 operasyon yapıldı, operasyonlarda 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptıkları istihbari çalışmaları sonucunda son bir hafta içerisinde 16 operasyon yapılarak 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda 500 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 5 sentetik hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 14 av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 hassas terazi, 1 pala ve 1 hançer ele geçirildi.