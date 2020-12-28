Video Yaşam Elazığ'daki 5,3'lük depremde balkondan atlayanlar yaşadıkları dehşeti anlattı | Video

Elazığ'daki 5,3'lük depremde balkondan atlayanlar yaşadıkları dehşeti anlattı | Video

Elazığ'daki 5,3'lük depremde balkondan atlayanlar yaşadıkları dehşeti anlattı | Video
28.12.2020 | 15:17

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Elazığ'da dün meydana gelen 5.3'lük depremde balkondan atlayanlar o anları anlattı. Hastanede tedavisi süren yaralıları ziyaret eden Vali Erkaya Yırık ise, 80 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 74'ünün taburcu olduğunu açıkladı.

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Dün saat 09.37'de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmazken, 80 kişi yüksekten düşme, korku ve panik sonucunda hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran 80 kişiden 74'ü taburcu olurken 6'sının tedavisi devam ettiği bildirildi. Depremde birinci kattan atlarken güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği yaralı Kadir Yıldız ile 24 Ocak'ta depreminde yakın arkadaşını kaybeden ve bu depremde balkondan atlayıp ayağını kıran Büşra Varol'da o anları anlattı.


Vali Erkaya Yırık'ta bugün Fethi Sekin Şehir Hastanesine giderek depremzedeleri ziyaret etti. Doktorlardan tedavileri süren depremzedelerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Yırık, yaralılar ve aileleri ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Vali Yırık: "80 kişi hastaneye başvurdu"
Dün elim bir deprem hadisesi yaşadıklarını anımsatan Vali Erkaya Yırık, "Saat 09:37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde hamdolsun ki can kaybımız yok. Tabi ki depremin heyecanıyla iç güdüsel olarak vatandaşlarımız bulunduğu ortamdan uzaklaşırken düşme, ayağını burkma suretiyle bir takım sıkıntılar yaşadı. Toplamda 80 vatandaşımızın dün bu şikayetlerle sağlık kuruluşlarında tedavileri görüldü. Bugün itibariyle sadece 6 vatandaşımız yatışlı bir şekilde tedavileri devam ediyor. Vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmek sevindirici. Sağlık İl Müdürümüzün, doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu yakın ilgi nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bunu da bilmek bizleri mutlu ediyor. Allah tekrarından ve beterinden korusun tekraren vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


"Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde"
Dün itibariyle vatandaşlardan canlarına yönelik sıkıntı ile ilgili bir şikayet gelmediğini aktaran Vali Yırık," Bununla birlikte vatandaşlarımızın taleplerini almak üzere Çevre ve Şehircilik, AFAD İl Müdürlüklerimiz ve İl Özel İdaresi personelimizden oluşan hasar tespit çalışma ekibimiz şuanda sahaya çıktılar. Ekipler, sahada denetim ve tespitlerini yapıyorlar. Vatandaşlarımızın merak edeceği, mağdur olacağı hiçbir husus yok. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.


Deprem anında kendini balkondan atmıştı,branda kurtarmış o anları anlattı
Deprem anında Kadir Yıldız (22), Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir binadan kendini camdan aşağı atmış ve o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Sağ kolu ve 2 kaburgası kırılan, ciğerlerinde hafif kanaması bulunan Yıldız'ın tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.Yıldız'ın Van'dan Elazığ'a ağabeyinin yanına ziyaret geldiği ve depreme yakalandığı öğrenildi.


Depremde korkmadığını anlatan Kadir Yıldız, "Deprem olunca birinci kattan kendimi aşağı attım, branda üzerine düştüm. Ayağımda hiçbir sıkıntım yok, kolumda biraz sıkıntı var. Çok şükür iyiyim" diye konuştu.


24 Ocak depreminde arkadaşını kaybeden Büşra'da balkondan atlamış
Gezinde oturduğunu dile getiren yaralılardan Büşra Varol (24) ise "Daha önceki depremde Mavi Göl Apartmanı yıkılmıştı. Bizde yan apartmanda oturuyoruz. Orada çok yakın bir arkadaşım vefat etti. Deprem olduğu sırada kendimi kaybettim. Evde de yalnızdım. Kendimi direk balkonda aşağı attım. Ayağımda da kırık oluştu. Şuan sağlık durumum iyi" diye kaydetti.

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