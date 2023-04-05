Elazığ’daki aile katliamında yeni detay: Ailesini yataklarında uyurken... | Video 05.04.2023 | 15:43 Elazığ'da geçtiğimiz hafta yaşanan aile cinayetinde, öğretmen Hüseyin Fırat’ın anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken öldürdüğü, ardından da intihar ettiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen hafta Çarşamba günün merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıkan, bir süre sonra tekrar eve gelen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedeni 2 savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığına defnedildi.Hüseyin Fırat'ın aile katliamında yeni bir bilgi ortaya çıktı. İddiaya göre, Hüseyin Fırat'ın anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken başlarına ateş ederek öldürdüğü, ardından intihar ettiği öğrenildi.