Elazığ’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama | Video
Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 3’ü kadın 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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